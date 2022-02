LOLNEWS.IT - Mangiare bene e mangiare sano è un binomio sempre più coincidente: più di 1000 nutrizionisti hanno decretato i 10 cibi più salutari del 2022 a seconda delle proprietà nutritive e benefiche sul nostro corpo, soprattutto nella gestione della dieta. Scopriamo insieme i superfood, tra conferme, sorprese e new entry, che quest’anno non possono mancare sulle nostre tavole. (Foto: Shutterstock – Music: “Perception” from Bensound.com)