Una banda di 14 ladri è stata filmata mentre saccheggiava un negozio Louis Vuitton a Chicago. I criminali hanno aspettato che la guardia fosse in pausa per prendere d'assalto il negozio di Oak Brook Center e fuggire con un bottina di prodotti firmati dal valore di 120 mila dollari. Sebbene i ladri siano fuggiti in tre auto separate, la polizia è stata in grado di raccogliere informazioni sui veicoli ed è al lavoro per identificare i malviventi.