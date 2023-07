Cervi travolti dalla pioggia in Giappone, branco trova riparo accanto ai turisti sotto un portico: la magia di Nara

A Nara (vicino a Kyoto), in Giappone, c’è la massima attenzione e cura per i cervi che possono circolare liberamente per le strade. Sono circa mille gli esemplari in città.

In questo video diventato virale un gruppo di questi mammiferi si ripara sotto una tettoia dalla pioggia incessante insieme ai turisti in un'atmosfera fiabesca. Non è un caso che Nara, la città dei cervi, capitale del Giappone dal 710 al 794, sia Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1998.

