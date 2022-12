Masterchef, Antonino Cannavacciuolo e gli avanzi

Per l’ultimo dei tre step delle Sfide, l’ultima fase di selezione prima della formazione della Masterclass, i giudici di MasterChef Italia Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli s’inventano una prova solo in apparenza semplice: gli aspiranti concorrenti devono preparare un toast. Occorrono creatività e sapienza nel dosare gli ingredienti. E mentre gli aspiranti concorrenti si adoperano per preparare il migliore dei toast, i giudici svelano la propria idea di toast…