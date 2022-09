Friday for future, gli ambientalisti di Greta sfilano a Padova

PADOVA - Manifestazione colorata e tranquilla dei "seguaci" di Greta Thunberg: musica, cartelli e slogan contro le politiche che rovinano il pianeta. Il corteo è partito alle 9 di questa mattina, 23 settembre, dal piazzale della stazione. Torna nella città del Santo il popolo ambientalista nato sulla scia delle azioni di protesta di Greta Thunberg, i Friday for future.

Una manifestazione pacifica, così come tutte le precedenti, che si è snodata per le vie cittadine creando anche dei disagi al traffico mattutino. Si sono formate code sulle strade più frequentate durante il passaggio dei manifestanti, sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.