Ricette gourmet al granchio blu, vip e show cooking a Easy Fish, il festival del pesce dell’Alto Adriatico

Lignano Sabbiadoro. Grande successo di pubblico per la settima edizione di Easy Fish. Il festival del pesce dell'Alto Adriatico che si è svolto lo scorso weekend sul lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro. Tre serate di show cooking e degustazioni condotte del gastronomo Fabrizio Nonis insieme a vari chef friulani e ospiti speciali come, il vincitore di Masterchef Antonio Lorenzon, l'attore Vito Bicocchi, lo stellato Cristiano Tomei e la campionessa di scherma Mara Navarra, madrina dell'evento. Tema centrale la sostenibilità, in questa occasione coniugata col gusto. Così non potevano mancare le ricette a base del minaccioso granchio blu, proposto in versione gourmet.

Andrea Ciprian