Molti la potrebbero considerare semplicemente dell'acqua ghiacciata, ma la neve è in realtà un toccasana per la nostra salute sia del nostro corpo che della nostra mente. Migliora l'umore è un alleata nella perdita di peso, tonifica la pelle e migliora le funzionalità di cuore polmoni e della circolazione.



