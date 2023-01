Vendeva armi per strada. I finanzieri hanno individuato una donna in zona industriale mentre vendeva da un furgone 10 mila pugnali, 50 katane e molto altro. I militari della guardia di finanza di Padova hanno intensificato i controlli per le festività natalizie e nell'ultima operazione hanno sequestrato oltre 10 mila armi proprie e improprie vendute illegalmente da una ditta individuale senza licenza.