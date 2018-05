di Vittorino Bernardi

TORREBELVICINO - Una distrazione alla guida è la probabile causa di unquesta mattina lungo la Provinciale 46,. Dai rilievi effettuati dalla polizia locale Alto Vicentino alle 11.15 in via Righellati unacondotta da un 57enne diretta verso Valli del Pasubio, per cause in corso di accertamento,e ha impattato su unacondotta da un 76enne.Per la violenza dell'urto la Suzuki ha girato su se stessa ed è andata a schiantarsi contro il muretto del civico 4. Rapidi sono stati i soccorsi dei sanitari del Suem che hanno ricoverato il 76enne all’ospedale di Santorso per gli accertamenti sanitari del caso. Sono intervenutedella polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico in un’ora di punta per il turismo festivo verso il monte Pasubio. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti, con esito negativo, all’alcotest.