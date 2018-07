Frontale tra due auto: tre donne ferite, una liberata dai pompieri

di Vittorino Bernardi

ISOLA VICENTINA - Violento frontale tra due auto, con, poco dopo le 18 di ieri lungo la Provinciale 49 (tratto via Scovizze). Le indagini sulle cause sono ancora in corso da parte delladi Caldogno, Isola e Costabissara. Pare che una Mercedes classe A con a bordo due donne residenti nel padovano nelabbia invaso la corsia opposta per impattare su una Fiat Bravo condotta da una donna di Costabissara. L’impatto è stato violento, la donna della Bravo è rimasta: estratta dai vigili del fuoco di Vicenza è stata presa in consegna dai sanitari del Suem per il ricovero al San Bortolo di Vicenza in codice di media gravità. Ferite anche le due padovane a bordo della Mercedes, entrambe accompagnate al pronto soccorso per controlli e medicazioni. Forti i disagi al traffico con la stradaper consentire i rilievi, le operazioni di soccorso e di pulzia.