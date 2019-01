Vicenza "imbiancata", 10 cm sulle piste da sci dell'Altopiano

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unae negli altri centri in pianura della provincia, mentre in montagna si passa da 2-3 centimetri di Asiago e Gallio, ad accumuli più consistenti, sino a 10 centimetri, nei comprensori sciistici in quota. Nel capoluogo berico è nevicato, ad intermittenza, solamente nella notte, mentre sopra i 400-500 metri la precipitazione, seppur leggera sta proseguendo anche in mattinata.Al momento non si registra nessun problema per la viabilità, anche se a Vicenza nella notte e anche in mattinata sono in funzione i mezzi sparsisale del Comune per evitare la