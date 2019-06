Usura ed estorsione: quattro arresti. ​Sequestrati beni per 70mila euro

VICENZA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito quattro misure cautelari personali e reali, emesse dal Gip presso il Tribunale nei confronti di altrettanti indagati, due dei quali in carcere, per i reati di estorsione e usura. Nei confronti degli altri due è stata notificata la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. Sono stati posti inoltre sotto sequestro beni e disponibilità finanziarie per oltre 70.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA