Tenta la "truffa dell'avvocato", ma la 92enne capisce tutto: arrestato

di Luca Pozza

VICENZA - Aveva tentato di mettere in atto l'ormai, chiamando l'anziana e dicendole che suo figlio aveva. «Per risolvere la situazione sono necessari subito 6 mila euro in contanti o in oggetti preziosi, passerò a prenderli di persona», è quanto ha detto l'uomo al telefono a una "nonnina" di 92 anni residente a Vicenza. Non avendo figli maschi e ricordando anche i consigli delle forze dell'ordine, l'anziana ha subito capito che si trattava di un tentativo di truffa e avvisato lache senza tentennamenti ha chiamato il 112.A quel punto la compagnia dell'Arma ha mandato sul posto dei militari in borghese: arrivati nei pressi della casa della vittima hanno atteso l'arrivo del napoletano, per poiLe manette sono scattate per, 55 anni, di origini campane, pluripregiudicato per lo stesso reato di truffa, ma anche per scasso e furto. Ora è caccia al complice, che l'ha aiutato nel tentativo. C'è anche da capire se Somma possa aver compiuto altri episodi simili nel Vicentino.