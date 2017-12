Minaccia di morte l'ex moglie e i suoi tre figli: arrestato un 51enne

di Luca Pozza

VICENZA - Nonostante un, ha continuato a(di cui uno minorenne), soprattutto con messaggi e telefonate intimidatori. E così, dopo l'ennesima denuncia presentata dalla donna in Questura, l'uomo nella giornata di ieri è stato rintracciato dalla Polizia e poi messo agli arresti domiciliari.Protagonista della vicenda un, del quale sono state fornite solo le iniziali (P.T.), al fine di tutelare la privacy della donna e del minore: si tratta di un impresario edile che in passato ha gestito un agriturismo nel Ferrarese. Sembra che l'uomodalla moglie, per questo ha iniziato a tormentarla. Il divieto di avvicinamento impostogli dall'autorità giudiziaria non l'ha mai rispettato, visto che una sera della scorsa primavera è entrato in giardino e ha distrutto quanto ha trovato. Dopo la, ma subito dopo di nuovo ha ripreso con le minacce di morte.Gli ultimia distanza di pochi giorni sono avvenute nelle scorse settimane: nel primo, avvenuto il 7 dicembre, si è presentato neldove lavora l'ex moglie e,le ha promesso che gliela avrebbe fatta pagare. Dopo un altro fatto avvenuto pochi giorni fa è scattato il nuovo arresto da parte dei poliziotti, con ildi avvicinamento all'ex moglie (anche sul posto di lavoro) e l'obbligo degli arresti domiciliari nella sua abitazione.