Spaccio di droga: arrestato tunisino, sconterà un anno e mezzo di carcere

di Luca Pozza

VICENZA - Dovrà scontare quasiil cittadino tunisino arrestato ieri pomeriggio, per, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Vicenza. Arbi Dhouib, 38 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato fermato in via Alpino, in città, durante uno dei numerosi controlli preventivi svolti durante il periodo estivo dall'Arma.Dopo un accertamento approfondito della pattuglia è emerso che il tunisino era gravato da un ordine dicarcerazione, emesso lo scorso aprile dalla Corte d’Appello di Firenze poiché deve ancora scontare 1 anno, 5 mesi e 19 giorni di reclusione per quattro episodi di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti nel 2014. Durantela perquisizione personale gli sono stati trovati in tasca 1,5 g di cocaina. L’arrestato, al termine delle formalità di rito veniva accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.