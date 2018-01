Sferra un pugno per rubare l'auto: arrestato un 15enne trevigiano

di Luca Pozza

VICENZA - Ha appenache, all'alba di oggi, attorno alle 5, è statodai carabinieri del radiomobile di Vicenza per i. Il giovane, residente a Castelfranco Veneto, è stato sorpreso in viale San Lazzaro a Vicenza a bordo di un’autovettura che poco prima era stata sottratta, con violenza ed in concorso con altri tre individui (ora in fase di identificazione), ad un 21enne di Costabissara (Vi) nel parcheggio della discoteca Totem, che si trova nella zona ovest della città. Dopo circa mezzo chilometro l'auto con a bordo il quartetto ha sbattuto contro una ringhiera e l'arrivo degli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccare il minorenne (che non si trovava alla guida del mezzo) mentre gli altri sono fuggiti a piedi.Qualche minuto prima, secondo quanto ricostruito dai militari, il 21enne è stato colpito con un pugno al viso, mentre si apprestava a salire sulla sua auto per tornare a casa, dopo aver trascorso la notte nel locale con gli amici. Il colpo, molto violento, l'ha fatto stramazzare a terra: trasportato all'ospedale in ambulanza gli sono state riscontrate lesioni al volto (tra cui una probabile frattura alla mandibola), giudicate guaribili in 40 giorni dai sanitari dell'ospedale San Bortolo. Il 15enne, al termine delle formalità di rito, è stato invece accompagnato e rinchiuso nela disposizione dei giudici. I suoi complici potrebbero essere identificati con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza della stessa discoteca e di altre sparse in zona.