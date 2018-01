Profugo ferisce e cerca di rubare la pistola a due "lagunari": arrestato

di Luca Pozza

VICENZA -nella serata di ieri a Campo Marzo a Vicenza. Due militari dell'Esercito, che presidiano il "polmone verde" da alcuni mesi, sono state vittime della violenza incontrollata di un prufugo nigeriano di 38 anni, giunto in città in estate. Lo straniero - residente ad Agrigento e in Italia con permesso di soggiorno per protezione internazionale - si è indispettito per il controllo dei due "lagunari" e dopo aver preso a morso i due ha tentato di prendere l'arma di uno di loro, che però ero stata agganciata.La collutazione è poi continuata con i due che si sono stati anche a calci e pugni. Lo straniero è stato fermato solo con l'intervento di una pattuglia delle volanti della Questura che ha usato lo spray urticante per mettere fine alla violenza. Il nigeriano è stato denunciato per. Oggi verrà processato con rito direttissimo in tribunale.