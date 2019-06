© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -che, tramite un collaboratore,Il Comune - che contesta la carenza dei requisiti di legge - ordina nuovamente la cessazione immediata dell'attività grazie a un'operazione congiunta dell'ufficio comunale pubblici esercizi, Polizia di Stato – Questura di Vicenza e Guardia di Finanza di Vicenza.Secondo quanto dichiarato in Comune, iI locale, denominato “”, inverso Verona 299, risultava essere la, affiliata alla Fenalc (Federazione Nazionale Liberi Circoli) e aperta nel 2011, con, di promozione dei rapporti sociali e degli interscambi personali, di cui presidente risultava essere R.A., cittadino italiano residente adi 60 anni. Ma conclusione di una dettagliata e approfondita attività di indagine, la Guardia di Finanza ha invece scoperto che si trattava di una vera e propriae iscritto all’Aire, di 64 anni.Il locale, frequentato soprattutto da cittadini stranieri, pubblicizzava la propria attività anche sul web, ed era aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 22.30 alle 4 del giorno successivo. I presunti soci, sentiti dalle forze dell’ordine intervenute, hanno dichiarato di essere semplici, di non conoscere il “consiglio direttivo”, né lo statuto dell’associazione, di non aver mai saputo della convocazione di assemblee sociali. Si limitavano a pagare un, oltre al costo della, a cui aggiungevano via via le consumazioni (proprie e offerte all, con cui i clienti si intrattenevano), saldando poi, a parte e a tempo, anche il costo dell'accesso a "".Le operazioni ispettive condotte dalla Guardia di Finanza hanno permesso di riqualificare l’attività esercitata sotto forma di “associazione” in “attività commerciale vera e propria” con conseguente recupero a. Il titolare dell'attività commerciale, M.S., ha ricevuto dal Comune la sanzione di 5mila euro per somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione e una sanzione tra 258 e 1549 euro per attività di intrattenimento e svago. Il 12 marzo scorso gli uffici comunali del Suap hanno notificato ai gestori l’ordinanza di cessazione immediata delle attività svolte senza licenza.Le successive verifiche, eseguite dalla sezione Volanti della Questura di Vicenza, hanno però accertato che, fatto che gli ha provocato anche una segnalazione alla Procura. Immediatamente prima che il Comune emettesse l’ordinanza di apposizione deiai locali, il presidente dell’associazione-circolo privato “Luxor - Arcobaleno 2” ha comunicatoe l’inesistenza di denaro nella cassa della stessa.Lo scorso 3 giugno, infine, uno dei collaboratori di M.S. (R.C., residente a Vicenza, di 57 anni), ha presentato agli uffici del Comune una segnalazione, dalla quale è risultato, ma il mantenimento delle caratteristiche della precedente gestione, compresa la presenze dei privé a disposizione dei clienti. Esaminata la documentazione allegata, il Comune ha contestato la carenza dei requisiti di legge, ordinando nuovamente la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.