Si masturba sulla pista ciclabile: 23enne multato con 10 mila euro

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Alla vista di una donna, risultata poi essere una, in quel momento fuori servizio, si è. La stessa, che stava passeggiando vicino alla pista ciclabile tra via Corelli e via Montale, nel quartiere di San Lazzaro a Vicenza, attorno alle 20.30 di ieri sera, si è allontanata, facendo finta di niente ma subito dopo ha allertato i suoi colleghi che hanno subito girato laSul posto, dopo pochi minuti, è giunta una, che ha subito individuato e poi identificato il protagonista della vicenda, risultato essere un 23enne del Bangladesh, residente in città e in possesso di un: il giovane ha cercato di difendersi, dichiarando agli agenti "che stava solo facendo pipì" ma non è stato creduto: per lui è scattata una multa (salatissima), pari a 10 mila euro, per atti osceni in luogo pubblico.