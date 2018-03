Sperona con l'auto l'ex fidanzata e le spara 5 colpi di pistola

di Luca Pozza

VICENZA -nella zona ovest di Vicenza, tra viale San Lazzaro, via Fermi, viale del Sole e il quartiere di Santa Bertilla. A finire nei guai, residente in città, che ha inseguito in auto l'ex fidanzata,e poi sparando cinque colpi di pistola, di cui almeno uno contro le gomme. Alla fine è stato: la Questura ne ha richiesto l'espulsione dall'Italia.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia poco dopo le 20, quindi in un momento in cui le strade erano ancora molto trafficate, l'uomo, a bordo di una Mini Cooper con un amico connazionale, 25enne, ha incrociato una Mercedes con a bordo la sua ex, di origini albanesi, con il nuovo fidanzato ed altre due amici. Subito il 26enne ha sparato un primo colpo in aria, cui è seguito uno speronamento che ha provocato la rottura di una ruota della Mercedes.A questo punto gli occupanti di questa ultima auto hanno allertato il 113, la cui centrale operativa ha fatto convergere una pattuglia delle Volanti sul posto. Nel frattempo, nonostante la gomma distrutta, l'inseguimento è proseguito, con altri colpi di pistola sparati, sino alla rotatoria vicino delle Cattane, vicino al nuovo distributore all'Auchan, quando i gli occupanti della Mini, vedendo in lontananza i lampeggianti della Polizia, hanno spento le luci e si sono dileguati, gettando via la pistola (risultata poi essere una scacciacani), ritrovata a terra in via Crispi. Il 26enne è stato rintracciato dopo qualche ora e denunciato, mentre il 25enne non è stato ancora rintracciato dagli agenti.