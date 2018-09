Donna cinquantenne investita da un'auto: batte la testa, è gravissima

di Luca Pozza

VICENZA - Sono, residente in città, investita nel pomeriggio di oggi, attorno alle 15.30, in viale Milano a Vicenza, l'arteria attigua al centro storico che conduce verso la stazione ferroviaria. La signora, dell'apparente età di 50-55 anni, residente in città, stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio con viale Firenze, in un punto in cui non sono presenti le strisce pedonali (pare a causa di una recentissima asfaltatura), quando è stata, una Mercedes Classe B nera, diretta per l'appunto verso la stazione., con il pedone caduto rovinosamente sull'asfalto, dove ha battuto il capo. Immediato l'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, che è stata stabilizzata sul posto, per poi trasportarla in ospedale inAll'arrivo al San Bortolo l'investita è stata subito dirottata nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell'incidente anche due pattuglie della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico.