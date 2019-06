© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE -la scorsa notte suldelladei padri Giuseppini ad Alte Caccato per un principio d'all'impianto d'illuminazione. Alle 22.30 di ieri 8 giugno i vigili del fuoco di Arzignano sono intervenuti in via Murialdo per spegnere delledella chiesa. In circa un’ora di lavoro con l'utilizzo dell’autoscala arrivata da Vicenza i pompieri hanno messo in sicurezza l'impianto d'illuminazione che ha causato l'allarme, sotto gli occhi di decine di persone che hanno assistito e applaudito l’intervento di pompieri