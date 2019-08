Minaccia e insulta i vigili urbani: bloccato con lo spray al peperoncino

di Luca Pozza

VICENZA -: sono le sanzioni scattate a carico di un uomo di 48 anni, D.R., residente a San Bonifacio (Verona), che poco dopo la mezzanotte di oggi a Vicenza in un pubblico esercizio in contra' Mure Porta Santa Lucia, in evidente stato di ebbrezza alcolica e a torso nudo, stava inveendo contro i presenti senza un motivo apparente.Invitato ripetutamente dalla polizia locale, accorsa sul luogo su richiesta dei titolari e degli stessi clienti del locale, a ricomporsi e a fornire le proprie generalità, senza ottenere riscontro, l'uomo, dopo essersi rifiutato categoricamente di collaborare, si è avvicinato agli agenti alzando i pugni in gesto di sfida e minacciandoli di morte. A questo punto, gli agenti, considerato che gli inviti a calmarsi non sortivano alcun effetto, hanno utilizzato loper immobilizzarlo e ammanettarlo.L'uomo è stato, quindi, accompagnato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato identificato e sanzionato per la lunga serie di reati.