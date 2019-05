Paura all'alba: esplode il bancomat, danni anche alle auto parcheggiate

di Luca Pozza

VICENZA -nel, nella zona ovest della città. Attorno alle 5 la tranquillità della notte è stata interrotta da una violenta esplosione, udita dagli abitanti nell'arco di almeno mezzo chilometro. Ad essere preso di mira ilsituata proprio in viale San Lazzaro.Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto con una volante dopo che è stato lanciato l'allarme al 113, una banda di malviventi, incurante del traffico che anche di notte interessa l'arteria in uscita dalla città verso Verona, hanno infranto con una mazza una vetrata laterale dell'istituto bancario. Una volta all'interno hanno inserito lanello sportello bancomat e dopo l'esplosione, violentissima, si sono allontanati con un bottino non ancora quantificato.Ingenti i danni (pure in corso di quantificazione) alla struttura ma anche ad alcune macchine parcheggiate davanti alla banca. Indagini degli agenti della Questura in corso.