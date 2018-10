Via libera dalla Regione alla fusione di 10 comuni nel vicentino

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA-VICENTINO. Il Consiglio Regionale ha dato il via libera, esprimendo il ‘giudizio di meritevolezza’ previsto dalla legge, sui sei Progetti di legge relativi ad altrettante proposte di fusione di comuni nelle province di Vicenza, Belluno e Padova. Per quanto riguarda la provincia di Vicenza i progetti sono tre e riguardano il nuovo comune denominato «» mediante fusione dei comuni di; il nuovo comune di «» con la fusione dei due comuni vicentini collocati nella fascia meridionale dell'Altopiano di Asiago e infine del nuovo comune denominato «» grazie alla fusione dei comuni diI progetti di legge per la fusione sono stati presentati all’esame del Consiglio Regionale per il parere di meritevolezza dopo la relazione della Commissione Consiliare per l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e di opportunità storica, culturale, sociale, economica e di funzionalità istituzionale a fondamento della proposta legislativa.«Con l’acquisizione del giudizio favorevole di meritevolezza da parte del Consiglio Regionale - spiega il presidente dell’Unione Montana Valbrenta,- ora la Giunta Regionale delibera il( previsto il 16 dicembre) delle popolazioni interessate e il relativo quesito.»Siamo quindi giunti alle batture conclusive e la parola passerà alla popolazione.«Il parere favorevole di tutte le forze politiche, nonostante le opposizioni di Solagna, l’approvazione all’da parte della Commissione Consiliare Regionale e del Consiglio Provinciale al nostro progetto di fusione, sono prova del fatto che i ragionamenti sulla fusione non attengono ad una parte politica, ma riguardano semplicemente una.»