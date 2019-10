Nella boutique sottrae vestiti per 200 euro, arrestata 22enne veneziana

di Luca Pozza

TORRI DI QUARTESOLO - Unaè statanella serata di ieri, dai carabinieri della stazione di Brendola, per, che la stessa ha sottratto all'interno della boutique "Globo", che si tratta all'interno dell’area commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo. A finire nei guai Vanessa Braidic, 22enne residente a Meolo.L’intervento allaè stato richiesto dagli addetti al servizio antitaccheggio presenti all'interno del punto vendita, dove che la ventenne, poco prima, aveva sottratto alcuni vestiti di marca. I militari, al loro arrivo, dopo aver recuperato la refurtiva del valore quantificato di 200 euro, hanno constatato che la responsabile aveva rotto le, per poi tentare di dileguarsi. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata accompagnata presso le camere di sicurezza della tenenza di Dueville in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo in programma nella giornata di oggi.