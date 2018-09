Incendio nel parcheggio del supermercato: paura e clienti evacuati

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO -questa mattina, per un furioso incendio scoppiato, dopo le 9, nel parcheggio seminterrato del supermercato Famila in via Fosse Ardeatine 1 a Valdagno. Le fiamme si sono sviluppate da un’autovettura, andata poi distrutta, probabilmente a causa di un, che era appena stata parcheggiata, con il fuoco che ha poi intaccato e seriamente danneggiato anche un'altra macchina, che era parcheggiata a fianco.Appena si sono notate le colonne di fumo nero, poi visibili da molto distante,, mentre nel frattempo sono state avvisate le forze dell'ordine. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano con due automezzi, hanno spento le fiamme e poi bonificato la zona. Pesanti da una prima stima i danni, con il solaio dell’autorimessa che dovrà essere rifatto, mentre è stata interdetta la parte sovrastante del supermercato. Le cause dell’incendio sono al vaglio degli stessi pompieri: nel primo pomeriggio erano ancora in corso i sopralluoghi dei tecnici anche per la messa in sicurezza della struttura.