Acquista auto pagando online, ma non la riceve: denunciati 3 lombardi

VAL LIONA - Quellagli era sembrato un. E così un vicentino di 30 anni, residente nel comune della Val Liona, ha effettuato a favore dei proprietari,per un totale della somma richiesta. Ma l'autovettura che non gli è mai arrivata e i potenziali venditori si sono resi irreperibili ad ogni chiarimento.E così il vicentino si à recato alla caserma dei, per denunciare il fatto. Il lavoro dei militari ha dato i suoi truffi visto che i truffatori, risultati essere tre lombardi, sono stati identificati: si tratta di I.F 44enne residente a Sirmione (Brescia), oltre a B.F, 31 anni e B.M.A. 21enne, entrambi di nazionalità pachistana residenti a Milano: i tre sono stati denunciati con l'. Sarà invece molto difficile per il vicentino riavere indietro i suoi soldi.