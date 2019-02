Uno Schio strepitoso schianta Polkowice e vede i play off di EuroCup

di Vittorino Bernardi

SCHIO 83POLKOWICE 69SCHIO - Dodicesima partita di Eurolega e quarta vittoria del Beretta chenel girone il team francese del Villeneuve d’Asqu sconfitto in casa 61-49 dalle russe di Orenburg. Schio resta così in corsa per gli. È partenza bruciante per le arancioni con Dotto in entrata.le arancioni recuperano rimbalzi in difesa e rubano tre palloni per il10-0 al 3’. È un Beretta strepitoso per agonismo e qualità tecnica. È spettacolo in campo per il 16-2 di Lavender al 5’. Le polacche reagiscono e recuperano 23-13 al 7’. È partita muscolare per il 26-20 al 10’. È lotta su ogni pallone nel secondo quarto, gli arbitri tollerano il basket fisico delle polacche per il 31-22 al 14’. Gruda mostra la sua classe nel canestro in acrobazia in area per il 37-26 al 16’. Il Beretta entusiasma il pubblico con la tripla di Quigley 46-30 al 19’. Per il riposo le polacche recuperano 5 punti per il 46-35. Terzo quarto il Beretta respinge l’con un carico di falli notevole, ma reagisce con i canestri di Gemelos e Quigley per il 61-45 al 27’, Il pubblico contesta a più riprese il trio arbitrale per falli non fischiati. Lavender chiude il parziale a +12 (65-53). Sono ancora bordate di fischi per gli arbitri da parte del pubblico nell'ultimo quarto. Al 35’ Lisec in entrata sigla in entrata il 73-59. Ultimi minuti da battaglia tra due squadre che picchiano in campo, 75-61 a 37’. Illo firma Gemelos da tre al 38’ 79-64. Il Beretta chiude osannato dal pubblico a +14. Domenica per il campionato le arancioni riposeranno, avrebbero dovuto ospitare la Dike Napoli che si è ritirata dal campionato. Mercoledì prossimo per la penultima giornata di Eurolega giocheranno in Russia, a Ekaterinburg, capolista del girone, campione d’Europa in carica allenata dallo spagnolo Miguel MendezFilippi ne, Fassina, Masciadri ne, Lisec 10, Crippa 3, Gruda 23, Battisodo, Andrè ne, Dotto 9, Lavender 8, Gemelos 11, Quigley 19. All.: Pierre Vincent.: Fagbenle 12, Thomas 9, Tyszkiewicz ne, Kaczmaczyk 2, Gajda 7, Hayes 13, Kaltisidou 12, Puss, Kizer 14, Owczarak. All.: Maros Kovacik.Jovanic (Bosnia), Perlic (Croazia), Spanic (Slovenia). Commissario Fiba Hafner (Slovenia).: tiri liberi, da due, da tre: Beretta 7/10, 23/40, 10/22; Ccc 6/9, 21/47, 7/18. Rimbalzi attacco/difesa: Beretta 11/28, Ccc 10/19. Antisportivo Gajda 12’. Nessuna uscita per falli. Parziali: 26-20, 46-35 (20-15), 65-53 (19-18), 83-69 (18-16). Spettatori 1.200.