Ragazza di 14 anni si sporge troppo alla finestra e fa un volo di 5 metri

VICENZA - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel cuore della città, lungo viale Eretenio, protagonista una ragazzina di 14 anni che èdi casa e ha fatto un, potenzialmente mortale, cadendo sull’asfalto. Sempre cosciente, la ragazzina è stata soccorsa e stabilizzata dai sanitari del Suem prima del ricovero al San Bortolo per le fratture e lussazioni riportate:. Si tratta di un incidente domestico, alle 15.30 circa la 14enne per sbloccare le imposte esterne agganciate al muro si è sporta troppo all’esterno della finestra, per il peso del corpo haed è volata in strada.