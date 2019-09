di Roberto Cervellin

LUSIANA CONCO - Metti un'escursione inDove la passeggiata diventa l'occasione non solo di conoscere vizi e virtù dell'animale, ma anche diE' successo sullesattamente a, nel Vicentino, dove domenica 22 settembre è andato in scena l'ultimo appuntamento della stagione di, evento targatopromosso per raccogliere fondi per ladella montagna berica flagellata dalla. Protagonista ilil quale, per una giornata, ha accompagnato famiglie e appassionati in una passeggiata tra i prati dellaCurata dae dalla, la gita è partita da. «Sono chiamatie permettono di fare escursioni in compagnia, lentamente, facendo trasportare agli animali zaini e attrezzatura per allestire un campo - hanno spiegato i responsabili di Coldiretti - Questo turismo ecologico è stato importato da Francia e Svizzera, dove ci sono molte strutture che affittano asini addestrati».Compagno di lavoro e non solo, dunque. L'asino comeper una camminata in montagna. «Si muove con prudenza - conclude Coldiretti - e consente ai partecipanti di ammirare le bellezze dei pascoli».