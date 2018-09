Paura al bar: ubriaco dà un pugno in faccia una ragazza e scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Paura l’altra notte per i clienti dalinfermi davanti all’ingresso a chiacchierare tra loro. Poco primadi ieri 9 settembre un uomosenza dire nulla si è avvicinato a unache stava trascorrendo la serata in compagnia di due amici e l’ha colpita con un. Gli amici della giovane, caduta a terra, hanno tentato di bloccare l‘aggressore che si èe ha iniziato a correre per dileguarsi a torso nudo. È partita così una chiamata al 113. Gli agenti di una volante in pochi minuti hanno fermato in strada el’aggressore con l’accusa di: un moldavo di 36 anni in possesso anche della cittadinanza romena. Sono intervenuti anche i sanitari del Suem del San Bortolo che hanno medicato la ragazza.