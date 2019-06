© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARSIERO - Salto di oltre 10 metri nel torrente: gravissima una persona. L'incidente è avvenuto oggi, 29 giugno, in località Contrà Pria ad Arsiero, dove una persona si è tuffata nell'Astico, in un tratto del torrente nel quale sono presenti anche rocce. In quella zona i tuffi sono vietati Sul posto il 118.