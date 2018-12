«Datemi i bancomat», coppia di anziani truffata da un falso poliziotto

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORREBELVICINO - Nuovo squallido caso in provincia di truffa delai danni questa volta di una coppia di anziani coniugi di Torrebelvicino che ieri mattina hanno denunciato l’episodio ai carabinieri della compagnia di Schio. Come da consumato copione i coniugi hanno ricevuto a casa una telefonata da parte di individuo che si è spacciato per un funzionario della polizia di Vicenza. «Signori, vi informiamo che vostro figlio è in stato di fermo da noi in questura, perché alla guida dell’auto ha provocato un incidente e per tornare a casa deve pagare una cauzione. Tra poco un nostro agente arriverà a casa vostra per ritirare il necessario contante o gioielli». La coppia,per la sorte del figlio, ha consegnato contante e dell’oro al sedicente poliziotto presentatosi in borghese, che ha aggiunto «Questo non basta, datemi i bancomat con i codici pin: faccio un prelievo e vi riporto le tessere». Uscito l’uomo la coppia ha telefonato al figlio per accertarsi delle sue condizione ed è. Immediata è stata denuncia al 112 con i carabinieri del capitano Jacopo Mattone abili e veloci autilizzati impropriamente per un solo prelievo. Il danno per l’anziana coppia ammonta a circa 2 euro. È caccia ai truffatori.Il capitanoinvita tutti alla massima attenzione, a sospettare e chiamare subito i numeri d’emergenza quando al telefono o in casa si presentano sedicenti funzionari o militari per informare che un familiare è in stato di fermo e che serve versare subito una cauzione: le forze dell’ordinepressione alle persone che contattano edenaro/preziosi.