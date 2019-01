Nuova truffa on-line: vittima il venditore che fornisce il codice PostePay per l’acconto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSOLA - Secondo caso nel 2019 dinel Vicentino con vittima non l’acquirente, ma ilche in buona fede fornisce al cliente ilper ricevere un acconto. Al controllo dell’estratto conto il venditore anziché lo stabilito acconto trova undi pari importo. Dopo il caso di un 20enne di Orgiano truffato di 1.100 euro per la vendita on line della propria auto a cadere come secondo nella trappola è stato unche su un portale ha posto in vendita uno scooter a. Subito ha trovato un acquirente cheha offerto una caparra di 500 euro con l’accordo di versare il saldo alla consegna. Per ricevere i 500 euro il 38enne ha fornito il codice della PostePay. Una volta rilevato ilanziché l’acconto pattuito il cassolese ha bloccato la PostePay e denunciato il fatto alla polizia di Bassano del Grappa. Gli agenti hanno avviato un’indagine per identificare il truffatore.