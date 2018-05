di Roberto Cervellin

VICENZA - Lanterne, navi, locomotive, automobili. Tutti di, in formato mignon, realizzati tra la metà dell'Ottocento e il secondo dopoguerra.Oltrein mostra al museo.sede della pinacoteca civica di Vicenza, saranno esposti pezzi storici donati alla città dai coniugi. Città di cui quest'ultima è «letteralmente innamorata».In piazza Matteotti tra i lunettoni di Carpioni e le tele di Tintoretto e Veronese si potranno quindi vederedi marchi quali Britain, Heide, Mignot e Lucotte, e iMärklin, Bing e Elastoin. Forniti delleche ne garantiscono tracciabilità e autenticità, gli oggetti hanno un valore che superaIn molti casi si tratta di pezzi unici al mondo. Tra le rarità, uno dei 3 esemplari rimasti di undella Marklin. Datato 1898 e finito all'asta cent'anni dopo, è stato acquistato dai coniugi per 45 milioni di vecchie lire.I giocattoli troveranno postodel complesso palladiano.direttore onorario del museo, ha redatto quasi 1000 chede scientifiche in cui sono catalogati i 5228 esemplari della collezione.