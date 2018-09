Tempi duri a Campo Marzo per balordi, tossici e delinquenti

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Tempiin arrivo per balordi, tossici e delinquenti che frequentano quotidianamente il parco di: da lunedì 1 ottobre iniziano i servizi di prevenzione da parte dei carabinieri della locale compagnia. Con controlli mirati dalle 14 alle 19sosteranno nell’ampio spazio dell’area verde per assicurare una maggiore percezione dia favore dei cittadini che lo frequentano e per attuare contemporaneamente una specifica attività didei reati contro il patrimonio e di contrastato allo spaccio di sostanze stupefacenti. È un servizio che ha prodotto effetti positivi nell’ambito dell’presso il Santuario di Monte Berico e nei mercati del martedì e de giovedì. Per il momento il servizio a Campo Marzo èfino a mercoledì 31 ottobre.