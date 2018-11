Si uccide con la pistola del marito: sapeva usarla: l'ha "scarrellata"

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO VICENTINO - La comunità maranese è scossa per l’atto estremo compiuto ieri dalla 42enne Anna Barretta che attorno alle 10 si è con la pistola regolarmente detenuta dall’ex marito Angelo Lavarra, 43enne guardia giurata delle Civis. Originari della Puglia i due eranoda un mese, lei che viveva in un appartamento in affitto in paese pare soffrisse di una forma di depressione, tanto che si erano accordati di affidare a lui leDalla ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Thiene, ieri mattina la donna ha fatto visita all’ex marito nella casa coniugale di via Aldo Moro e dopo una discussione è corsa nella camera da letto. Con una certa lucidità ha preso la pistola, una Beretta calibro 9x21 e dimostrandol’ha, cioè. L’uomo che, interrogato a lungo al comando provinciale di Vicenza, è stato sottoposto alla prova dello stub. La pistola è stata sequestrata per essere esaminata. Il pm Luigi Salvadori ha disposto per domani 22 novembre l’sulla salma della donna.