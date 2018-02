© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDOGNO - Lutto nel Vicentino per la scomparsa di, 44 anni, da 20 anniin servizio nelle basi. A casa per un’influenzanel salotto di casa a Rettorgole:Un dramma per la bambina che ha visto il papà accasciarsi e per la moglie Katia che nell’attesa dei sanitari del Suem ha chiamato un vicino per praticare il, senza esito. Giunti in casa i sanitari del 118 hanno potuto soltanto