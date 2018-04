Si distrae un attimo e finisce con l'auto ribaltata fuori strada

di Vittorino Bernardi

MALO - Unaalla guida è all’origine di una spettacolare e autonomaalle 8.45 odierne da parte di un automobilista lungo via Borgo Redentore. Un secondo automobilista in transito ha allertato il 118 e il 115. Una squadra dei vigili di Schio ha estratto il conducente dall’interno dell’auto rovesciata sul lato destro in un campo lungo la strada che collega Malo a Villaverla. L’uomo,, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasportato al pronto soccorso dell’per le cure del casi. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco si sono protratte per circa un’ora.