Operaio acquista on line il motore di una barca, versa l'acconto e poi scopre l'amara verità

di Luca Pozza

SOSSANO - Quelera un suo sogno, ma per unè rimasto tale perchè alla fine è stato truffato. I carabinieri della stazione di Sossano, a conclusione di un'attività di indagine durata alcuni giorni, hanno denunciato ieri in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa in concorso due uomini residenti a Pescara, D.P.D.M. 51enne e S.V., di 28 anni.Gli indagati, utilizzando il, avevano pubblicizzato la vendita per l'appunto di un motore marino inducendo il potenziale acquirente, residente proprio a Sossano, ad effettuare a titolo di acconto un bonifico di 500 euro, a favore di una carta PostPay risultata intestata ad uno degli indagati che, successivamente, si è reso irreperibile a qualsiasi chiarimento sulla mancata definizione dell’accordo di vendita. L'operaio si è recato in caserma a denunciare l'episodio e da lì è iniziata l'inchiesta che ha consentito di denunciare i truffatori.