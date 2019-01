Vende l'iphone, incassa e poi scompare: denunciata 52enne pugliese

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOSSANO - Quell'messo in vendita sulda una donna, al prezzo speciale di 650 euro, gli era sembrato una grande occasione. E così un ventenne residente a Sossano nelle settimane scorse ha effettuato una favore una carta PostePay risultata intestata a R.M., 52 anni, residente aNei giorni successivi la donna si è resa irreperibile a qualsiasi chiarimento sulla mancata definizione dell’accordo di vendita. E così al giovane, che ha capito di essere stato truffato, non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri della locale stazione, che hanno subito avviato le indagini. Ieri, a conclusione dell'attività di investigazione, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza la donna per il