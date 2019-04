Il Cai agli escursionisti: «Attenti sul Pasubio, serve massima prudenza»

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Per l’ondata di maltempo degli ultimi giorni il Cai Schio e il Soccorso alpino per questo fine settimana predicano massima prudenza agli appassionati escursionisti del monte Pasubio che presenta neve sopra i 1700 metri a sud e a quota 1500 nei versanti nord e con circa 100 centimetri di coltre bianca a 2000 metri. La conformazione degli itinerari che portano alla parte sommitale del Pasubio (Strada degli Eroi, Strada degli Scarubbi e Strada delle Gallerie), fa si che negli ultimi chilometri verso il rifugio Achille Papa (quota 1928) la neve in caduta dai canali sovrastanti provoca la formazione di scivoli a volte molto ripidi. Inoltre il disgelo di primavera, specialmente nelle ore più calde della giornata, rende tratti di strada a rischio di continue slavine e scariche di sassi. Per gli escursionisti è necessario armarsi di prudenza ed equipaggiamento adeguato: scarponi invernali, picozza e ramponi, non catenelle in quanto se si sale nelle prime ore del mattino è probabile incappare nella formazione di ghiaccio. Per trovare condizioni di sicurezza è necessario attendere almeno 2/3 settimane. Per le condizioni meteo e ambientali l’apertura del rifugio Achille Papa è slittata a non prima di sabato 18 maggio.