«Mi ha sequestrata e costretta a fare sesso estremo tutta la notte»

VICENZA - Un imprenditore di, R.D.S. di Sovramonte (Belluno) è sotto processo nel tribunale berico, deve difendersi dall’accusa di sequestro di persona,e lesioni nei confronti di unaCome riporta il Giornale di Vicenza la procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell’imprenditore che nell’ottobre 2015 su richiesta dell’amico, al rientro da una vacanza in Sicilia. I due di ritorno dall’aeroporto avrebbero trascorso la serata tra più locali di Rosà e Bassano, bevendo. Per l’accusa l’uomo ha poi accompagnato la donna in zone di campagna tra Bassano e Rosà e a Vicenza, in località Polegge, l'avrebbe spogliata e avrebbe abusato di lei per tutta la notte, costringendola anche aLa donna, che ora vive all’estero, avrebbe cercato di liberarsi, senza riuscirci per denunciare successivamente l’uomo: nei giorni scorsi ha raccontato la vicenda nel corso dell’incidente probatorio, davanti al giudice e agli avvocati di parte. Ieri in tribunale l’uomo si è difeso dichiarando che il rapporto c’è stato, ma la donna era consenziente. Il processo riprenderà tra qualche settimana.