Stop alle corse di auto nel tunnel: arriva un tutor per controllare la velocità

di Roberto Cervellin

SCHIO - Stop alle corse. Unrileverà la velocità delle auto. Ildiventa più sicuro. In arrivo unin grado di monitorare la circolazione e ridurre così il rischio di incidenti. Costo dell'operazione:Lifting in vista per l'infrastruttura diche collega le 2 città della provincia di Vicenza. Da qui al 2020 il tunnel sarà interessato da diversi interventi di ammodernamento. Oltre al tutor, sono previsti nuovi impianti di automazione, tra cui quelli di. Questi - 530 mila euro di spesa - obbligheranno laal traffico tra le 21.30 e le 5.30 del mattino delIl prossimo anno toccherà invece alle. L'obiettivo è ilsia dei consumi che della manutenzione. Impegnativo il finanziamento:Altriservirannoai dispositivi Telepass abilitati al Sistema europeo di telepedaggio (Set).