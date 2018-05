Schio soffre ma vince con merito gara1 della finale scudetto

di Vittorino Bernardi

SCHIO 62RAGUSA 56SCHIO - Il Famila vincecontro Ragusa al termine di 40 minutiper il pubblico. Con Miyem in tribuna perchè acciaccata (contrattura muscolare) coach Vincent schiera in avvio Hruscakova assieme a Dotto, Anderson, Zandalasini e Yacoubou. Quest’ultima è stata lache hanno sofferto il gioco veloce delle avversarie. È stata una vittoria meritata per il Famila in una finale scudetto giocata in un. Alle 18 di domani (sabato) ancora al PalaRomare è in programma gara2 che Schio vuole fare sua per tentare il tris e la conquista dello scudetto(alle 20.30), senza ricorrere all’eventualialle 18 del di giovedì 10 ealle 20 di domenica 13 maggio. È stata bella gara1. La prima palla in gioco è per Ragusa, il primo canestro per il Famila con Yacoubou da sotto dopo 28 secondi. Morde nell’area di difesa Schio, due rimbalzi in difesa producono i canestri di Hruscakova e Yacoubou per il 6-0 al 3’. È partita muscolare, Ndour per Ragusa da tre recupera 8-7 al 5’ ee l’allungo 8-11 per il time out di coach Vincent. Entra Ress per il ritorno in campo dopo il grave infortunio al ginocchio del 15 ottobre a Venezia. Ragusa gioca senza errori, Hamby al 10’ infila il 10-15. Anderson in tap-in chiude il primo parziale 14-17 e apre il secondo con un 2+1, con pari replica di Yacoubou per il 20-17. Si scuote il Famila, la capitana Masciadri infila una tripla per il 23-18 al 13’. Punge Kuster per le siciliane, ma Yacoubou èper il 27-20 al 15’. Si gioca ad alta velocità, l’ex Consolini (tripla e 2+1) avvicina Ragusa 29-27 al 17’. Ress in avvitamento firma il 33-27 al 19’. Partita tosta, Dotto negli ultimi 20 secondi ruba palla per un contropiede che vale il 35-27 del riposo. Terzo quarto, Ragusa ottimo in difesa piazza un 4-0, partita aperta con il pubblico a incitare a gran voce le arancioni. Il canestro della lunga Hamby del 37-35 è uno schiaffo per le scledensi che ispirate da Yacoubou allungano 43-35 al 26’. Kuster picchia duro da tre cosi e Ndour da due per il 47-45 del 30’. Ultima decina da apnea, ad aprire è Yacoubou che si ripete per il 51-45 al 33’. È unacon il Famila a catturare rimbalzi dal valore immenso con Ress a realizzare in entrata il 53-47 al 37’. A 1’59” dalla sirena Zandalasini infila dalla media il 55-49. Ndour 1+1 recupera a 1’24”, Yacoubou mette la: non sbaglia quattro liberi per il 59-51 a 50”. A chiudere 62-56 è Ndour. Domani si replica con gara2, potrebbe essere l’ultimo appuntamento della stagione al PalaRomare.: Yacoubou 23, Gatti, Anderson 7, Masciadri 3, Hruscakova 4, Zandalasini 11, Ress 4, Dotto 6, Macchi 4. N.e.: Tagliamento. All.: Pierre Vincent.: Consolini 18, Gorini, Spreafico, Formica 1, Soli, Buongiorno, Hamby 11, Kuster 15, Ndour 11. N.e.: Valerio e Miccoli. All.: Giovanni Recupido.: Maschietto di Treviso, Pepponi di Spello e Colazzo di Milano.. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 11//16, 24/52, 1/8; Passalacqua 6/9, 19/42, 4/18. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 9/28, Passalacqua 11/28. Palle perse/recuperate: Famila 10/9, Passalacqua 14/3. Nessuna uscita per falli. Parziali: 14-17, 35-27 (21-10), 47-45 (12-18), 62-56 (15-11). Spettatori 2 mila.