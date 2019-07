Preso il pusher dei ragazzi: nei suoi 7 cellulari tutti i clienti

di Luca Pozza

SCHIO - Era considerato illo straniero che ieri pomeriggio è stato, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Schio: si tratta di Godfrey Efe, 25 anni, nigeriano, residente a Torrebelvicino, nullafacente pregiudicato, ora rinchiuso nella casa circondariale di Vicenza.Il soggetto, conosciuto ai militari per i suoi precedenti e segnalato perché sembrava che svolgesse attività di spaccio spostandosi in bicicletta, è stato visto aggirarsi in zona Duomo con fare furtivo ed è. Il soggetto, alla vista della vettura dell'Arma che si stava avvicinando per effettuare una perquisizione, si è dato alla fuga con la propria bici per le vie limitrofe dirigendosi verso il quartiere Santa Croce. I militari, aspettandosi un comportamento del genere, lo stavano però aspettando con un altro mezzo civile proprio in quella zona e gli hanno chiuso la strada bloccando ogni via di fuga. A quel punto Efe ha abbandonato la bici e lanciato a terra la droga che portava con sé per tentare la fuga a piedi, ma è stato subito bloccato e portato in caserma.Lo straniero è stato trovato in possesso di 17per complessivi 2,55 grammi,per complessivi 1,63 grammi, mentre nella successiva perquisizione avvenuta nella sua abitazione sono stati rinvenuti un'altra decina di grammi di cocaina, 595 euro ritenuti frutto dell'attività di spaccio e 7 telefoni cellulari, che ora saranno analizzati alla ricerca di contatti di acquirenti e altri spacciatori.