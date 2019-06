Festa del patrono a Schio: sabato 29 giugno servizi ridotti all’ospedale Alto Vicentino

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Sabato 29 giugno in città è festa patronale (San Pietro apostolo), con ricadute sull’operatività dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso. La direzione dell’Ulss 7 Pedemontana nel merito ha segnalato ai cittadini che alcuni servizi non saranno attivi presso l’ospedale di Santorso. Nel dettaglio gli sportelli Cup (Centro unico prenotazioni) del De Lellis di Schio e di Santorso saranno chiusi al pubblico: resterà possibile la prenotazione on-line e sarà aperto il Cup di Thiene.Sabato verrà sospesa pure l'attività dei medici di Medicina Generale (quelli di famiglia) che rientrano nel territorio dell'ex distretto di Schio (Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza del Cimone, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico):. Dove le attività si svolgeranno nelle modalità dei giorni festivi: saranno comuque garantite le urgenze dal personale reperibile.L'Ufficio Cassa, i Poliambulatori, il Polo Endoscopico saranno chiusi. I prelievi di sangue del Laboratorio Analisi non verranno effettuati. Osserverà la festività del Santo Patrono di Schio anche il Servizio Vaccinazioni presso la Casa della Salute di Schio (ex De Lellis).