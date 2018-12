Schio a Broni vince con autorità lo spareggio tra le seconde della classe

di Vittorino Bernardi

BRONI 55SCHIO 67BRONI - Il Famila Schio da campione d’Italia in caricala prova di maturità e vince in trasferta lo. I tifosi arancioni attendevano dalla trasferta lombarda una prova di forza da parte delle proprie beniamine e così è stato. Ad aprire è Bonaria con risposta di Gruda e replica dell’ex Spreafico a colpire da 3. il Beretta soffre l’aggressività delle lombarde e scivola sul 9-2 al 3’. Coach Vincent,, chiama time out e striglia la arancioni che firmano un 9-0 per il sorpasso 9-11 al 5’.: Lavender, Quigley e Andrè dimostrano di avere qualità tecniche per il +8 al 10’ (15-23). Secondo quarto, l’Elcos non è appagato del secondo posto con Schio, morde in difesa e attacca con precisione per il 23-29 su tripla di Spreafico al 16’. Mostra qualità il Famila con la play Dotto che propizia ilNel terzo quarto è aggressivo l’Elcos, ma il Famila è lucido è risponde alla pari e allunga 34-49 con due liberi di Gruda al 27’. È, applaudito dalla cinquantina di tifosi al seguito. Milic chiude il quarto 35-56. Nell’ultima decina di gioco il Famila, appagato, bada a gestire vantaggio, non forza in attacco e vince di 12. Per l’la squadra mercoledì nella settima giornata di Eurolega (ultima d’andata) cercherà in Russia, a Orenburg, la prima vittoria per rincorrere almeno il sesto posto nel girone così da accedere ai play off dell’EuroCup, mentre sabato, per l’ultima d’andata di campionato ospiterà alle 20.30 la matricola Sesto San Giovanni.: Miccoli ne, Spreafico 12, Togliani 11, Pavia ne, Bonasia 11, Wojta 6, Milic 9, Strozzi ne, Castello, Premasunac 6, Gatti. All. :Alessandro Fontana.: Filippi, Fassina, Masciadri, Crippa 6, Battisodo 6, Andrè 2, Dotto 6, Lavender 17, Quigley 16, Micovic, Gruda 14. All.: Pierre Vincent.: Pierantozzi di Ascoli, Castiglione di Palermo e Bettini di Faenza.. Tiri liberi, da due e da tre: Elcos 12/14, 14/42, 5/21; Famila 8/6, 23/45, 4/13. Rimbalzi attacco/difesa: Elcos 14/42, Famila 12/36. Palle perse/recuperate: Elcos 10/16, Famila 22/7. Nessuna uscita per falli. Parziali: 15-23, 27-37 (12-14), 35-56 (8-19), 55-67 (20-9).