Mancata precedenza, violento scontro all'incrocio tra auto: 3 feriti gravi

di Luca Pozza

SARCEDO - E' di, anche se pare non in pericolo di vita, il bilancio di unavvenuto oggi, alle 12.30, a Sarcedo, in via Bassano del Grappa all'incrocio, con via Villa Capra. Secondo i primi rilievi effettuati una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, una Mercedes Classe A condotta da T.M., 46 anni, residente nella provincia di Pesaro, proveniente da Breganze e con direzione Thiene, per cause in corso di accertamento non ha dato la precedenza a un'Audi A3 guidata una giovane donna, A.F., 22enne di Lugo Vicentino.L', al punto che le due auto hanno riportato entrambe seri danni. I due conducenti e la passeggera della Mercedes sono stati soccorsi delle ambulanze del Suem 118 e poi trasportati all'ospedale di Santorso per le cure del caso. Sul luogo dell'incidente gli agenti hanno provveduto a regolare il traffico che ha registrato degli incolonnamenti.